Śmietanka towarzyska bawi się na koncercie Adele w Londynie: Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Naomi Campbell, Emma Watson... (ZDJĘCIA)

Tego momentu obawiała się ścisła czołówka światowych gwiazd pop - wraz z powrotem Adele na scenę po sześciu latach z piosenką "Easy on Me" artystka zdeklasowała wszystkie koleżanki z branży, a teledysk do łzawej ballady zwiastującej czwarty album obejrzało na ten moment aż 145 milionów osób. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że inspiracją do napisania kawałków na płytę również tym razem były perturbacje miłosne...