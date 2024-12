Smutne wyznanie Eltona Johna na premierze musicalu. Jego wzrok wciąż się nie poprawia: "Nie byłem w stanie zobaczyć występu"

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Elton John zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem. We wrześniu muzyk przekazał, że ma ograniczone widzenie w jednym oku z racji infekcji, która dopadła go latem podczas wakacji we Francji. W rozmowie z ABC News przyznał, że walka z chorobą pokrzyżowała mu zawodowe plany, ale stara się nie tracić nadziei.