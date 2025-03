Śnieżnobiałe uzębienie Katie Price straszy internautów. "Dlaczego te zęby są takie duże?"

Katie Price rozpoczęła karierę modelki w wieku 13 lat. Sześć lat później zdecydowała się na powiększenie biustu, co zapoczątkowało jej drogę do stania się ikoną operacji plastycznych. W tym czasie przeszła liczne zabiegi, które zmieniły jej wygląd nie do poznania. W ciągu ostatnich lat aż 17 razy powiększała biust, a oprócz tego poddała się takim zabiegom jak lifting twarzy, liposukcja czy botoks. Jej pasja do chirurgii plastycznej stała się tematem wielu artykułów i publicznych dyskusji, a sama celebrytka nie ukrywa, że operacje stały się integralną częścią jej życia.