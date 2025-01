Sofia Vergara "przyłapana" NA RANDCE z młodszym o 13 lat Lewisem Hamiltonem. "Wygląda na to, że ISKRY LECĄ"

@Szwajcarski atak na rodzinę. Stracili dziecko, bo sprzeciwili się „zmianie płci! Na światło dzienne wychodzi coraz więcej skandali transseksualnego lobby. Największa placówka przeprowadzająca „zmiany płci” w Wielkiej Brytanii musiała zakończyć działalność z powodu niepowetowanych krzywd, jakie wyrządziła zmanipulowanym nastolatkom. Głośno jest też o ruchu detranzycyjnym – środowisku osób, które poddały się tym nieodwracalnym eksperymentom pseudomedycznym – po latach zrozumiały, że był to ogromny błąd, a same zostały wykorzystane przez zideologizowanych szarlatanów. To wszystko jednak za mało, by zatrzymać szaleńczy ruch transseksualny. Boleśnie przekonała się o tym szwajcarska rodzina – rozbita przez państwo za brak zgody na podawanie środków hormonalnych nastoletniej córce. Przed 1,5 roku państwo odebrało szwajcarskim rodzicom 15- letnią dziewczynkę. Problemy zaczęły się, gdy nastolatka po raz pierwszy poinformowała bliskich, że nie utożsamia się z własną płcią. Ojciec i matka byli zaskoczeni deklaracją. Jak wspominali w rozmowie Fox News, nigdy wcześniej ich dziecko nie przejawiało żadnych niepokojących oznak. Dziewczyna nie wykazywała męskich postaw ani fascynacji… Rodzice odpowiedzieli na problemy córki z troską. Wysłuchali jej i obiecali wspólnie podjąć właściwe decyzje. Niedługo później wybrali się ze swoją pociechą do placówki publicznej służby zdrowia. I to był właśnie ich pierwszy błąd. W ośrodku zamiast jakiejkolwiek poważnej diagnozy, dziecku pokazano rysunek stosowany przez transseksualne lobby, znany jako „jednorożec gender”. Niezbyt skomplikowana forma niby-badania wymaga od pacjenta zadeklarowania jego orientacji seksualnej, stwierdzenia, czy postrzega swoje ciało jako męskie, czy żeńskie, a także wskazania, w towarzystwie osób jakiej płci czuje się lepiej. Tyle wystarczyło, by współpracujący z rodzicami lekarz orzekł, że dziecko może cierpieć na dysforię płciową i zalecił absolutne dostosowanie się do wszelkich przekonań córki.