Spodziewający się dziecka Megan Fox i Machine Gun Kelly nie utrzymują kontaktów. "Opamiętała się, wyrzucając go ze swojego życia"

Megan Fox i Machine Gun Kelly, tworzący do niedawna jeden z najbarwniejszych związków w amerykańskim show-biznesie, rozstali się po wspólnie spędzonych prawie 5 latach. Nastąpiło to niedługo po ogłoszeniu, że tych dwoje spodziewa się dziecka. Zraniona aktorka miała wystawić walizki partnera za drzwi tuż po tym, jak odkryła jego dwuznaczne wiadomości wysyłane do innych kobiet w trakcie trwania ich relacji. Tymczasem według najnowszych doniesień okazało się, że matkę trzech synów i młodszego od niej o 4 lata rapera nigdy nie łączyło wspólne gniazdko.