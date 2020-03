Stękająca Kim Kardashian poświęca się dla mody na paryskim fashion weeku: "Jeśli będziesz musiała SIKAĆ... Ja wstrzymam"

Świat może walczyć obecnie z pandemią koronawirusa, jednak wygląda na to, że żadna siła we wszechświecie nie jest w stanie powstrzymać medialnego imperium Kardashianów . Dbając o dostarczanie nam w tym trudnym okresie rozrywki możliwie jak najwyższych lotów, słynna familia opublikowała właśnie klip zapowiadający nadchodzące odcinki ich rodzinnego show.

To się przylepiło do mojej skóry. Chyba naciągnęłam sobie mięsień przy ramieniu. To jest właśnie p****olony fashion week - stękała wyraźnie nieswoja Kim, podczas gdy trójka asystentów wciskała ją w beżowy lateks.

Kto chodzi do kościoła w lateksie? My! - zaanonsowała się podekscytowana Kourtney. - Jeżeli będziesz musiała sikać... Ja to wstrzymam. Będziemy musiały wstrzymywać do 14:00 - zapowiedziała.