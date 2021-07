Sukces Małgorzaty Rozenek: złowiła pierwszą w życiu rybę! "Wow, ale numer! TO JEST OKOŃ?"

Gdy pod koniec kwietnia jako pierwsi donieśliśmy Wam, że Małgorzata Rozenek nosi się z zamiarem rodzinnej podróży do Szwecji na pokładzie kampera, chyba mało kto wierzył w to, że plany "Perfekcyjnej" ostatecznie dojdą do skutku. Tymczasem Gonia dopięła swego i wyruszyła na północ, oprócz męża i trójki synów zabierając ze sobą cztery psy.