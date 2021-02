"Swojska" Joanna Przetakiewicz zagryza ostrygi KIEŁBASĄ na wakacjach w szwajcarskim kurorcie (FOTO)

Lockdown 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Zdjęcie części obostrzeń, zwłaszcza otwarcie hoteli, teatrów i muzeów oraz galerii handlowych okazało się dużym błędem, przed czym niestety ostrzegaliśmy. Machina znów ruszyła i choć wszystko wskazuje na to, że jej szczyt przypadnie przed świętami Wielkanocnymi, "bez narodowej kwarantanny i lockdownu raczej się nie obędzie" - ostrzega Marzena Rabczewska, właścicielka portalu Przyroda, Pogoda, Klimat. W niedzielę potwierdzono w Polsce 10 099 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło kolejne 114 osób. Przed tygodniem liczba przypadków nieznacznie przekraczała 7 tys., a 14 lutego zarejestrowano 5 334 nowych zakażeń koronawirusem. "Weekendowy skok jest z całą pewnością bardzo niepokojący i świadczy o tym, że pandemia w Polsce zamiast dalej słabnąć nabiera tempa" - powiedziała Marzena Rabczewska z portalu Przyroda, Pogoda, Klimat. Z modelu epidemiologicznego PPK, który opiera się na takich czynnikach jak: stopień rozluźnienia społecznego, gęstość i struktura wiekowa ludności, warunki meteorologiczne, dystrybucja szczepień, testy itp., jednoznacznie wynika, że zamiast trendu spadkowego w ciągu najbliższych trzech tygodni należy spodziewać się pogorszenia sytuacji. "Z całym uszanowaniem dla prof. Włodzimierza Guta, ale nie możemy się z nim zgodzić, co do wielkości kolejnej wiosennej fali zakażeń" - zaznacza we wstępie Rabczewska. "Naszym zdaniem już w przyszłym tygodniu, w okolicach czwartku, odnotujemy 15 tys. zakażeń, a w kolejnym będzie to ponad 20 tys. Uważamy, że trzecia fala pandemii będzie tylko nieznacznie słabsza od drugiej, ponieważ większość ludności nie miała jeszcze kontaktu z wirusem, a tempo szczepień jak we wszystkich krajach UE pozostawia wiele do życzenia" - mówi. Zdaniem Rabczewskiej, pandemia w najbliższych tygodniach będzie przyspieszać na tyle, że rząd będzie musiał podjąć decyzję o kolejnym narodowym lockdownie. "Im wcześniej to zrobią, tym lepiej, ponieważ da się uniknąć kolejnych ofiar śmiertelnych, a ta liczba na początku wiosny znów wzrośnie. Zdaniem naszego modelu do czerwca koronawirus może zabić kolejne 15-20 tys. ludzi" - ostrzega. Rabczewska pytana o to, jak długo może potrwać nowa fala zakażeń i kiedy nastąpi jej szczyt, odpowiada. "Szczyt będzie dwa tygodnie po tym, jak rząd ogłosi decyzję o narodowej kwarantannie. Jeśli zrobi to w tym tygodniu, to jest szansa, że szczyt przypadnie na okres przedświąteczny i wtedy liczba nowych zakażeń nie powinna przekroczyć 20 tys., a jeśli później, to niestety w okolicach Wielkiej Nocy i wtedy skala zakażeń może być porównywalna do tej z listopada" - mówi. "Niestety, musimy się liczyć z tym, że w kolejne święta będzie bezwzględny zakaz spotykania się z rodziną i spędzimy je jedynie w gronie domowników" - dodaje. Z kolei zauważalny spadek zakażeń powinien nastąpić dopiero w drugiej połowie kwietnia lub dopiero w maju, ale wpływ na długość trwania fali będzie zależał od panujących warunków pogodowych - czy aura wciąż będzie niekorzystna i zmusi nas do siedzenia w domach i zakażania się nawzajem, czy też pozwoli na zmianę naszego zachowania i wtedy jest szansa na pewne ustabilizowanie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Marzena Rabczewska skrytykowała aktualny sposób reagowania władz na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną. "Zamykanie wyłącznie jednego regionu nic nie da, skoro reszta Polaków ma pełną swobodę przemieszczania się, wypoczywania w hotelach nad morzem czy w górach, gdzie - nie da się ukryć - teraz można najprędzej zakazić się wirusem" - zaznacza. "Trochę dziwi postępowanie władz, skoro marzec to czas, kiedy wszystkie wirusy układu oddechowego najbardziej dają nam się we znaki - m.in. z uwagi na zmieniające się często warunki meteorologiczne i osłabienie naszego układu immunologicznego spowodowanego spadkiem witaminy D. To właśnie na początku wiosny, podobnie jak miało to miejsce przed rokiem, potrzebny jest ścisły, miesięczny lockdown" - dodaje.