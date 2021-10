Syn Doroty Szelągowskiej kończy 20 lat. Wzruszona mama pokazuje zdjęcia: "Kocham go najbardziej na świecie"

Zero oraz trzy. Tyle różni te zdjęcia. Na pierwszym mój Syn ma 2 lata, dziś kończy 20. Za to ja z pierwszego jestem o 3 lata starsza, niż on dziś - pisze przejęta mama.

Matematyka jest fajna, tak jak rodzicielstwo, tylko chyba więcej w niej logiki. Kocham go najbardziej na świecie, jestem dumna wciąż, czasem doprowadzona do szału, często zaskoczona i nie wiedziałam, że jeden człowiek może tak dopełnić wszystko i na zawsze. Bądź szczęśliwy we wszystkim, co robisz - dodała Szelągowska.