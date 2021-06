Syn Krzysztofa Krawczyka ostro o Andrzeju Kosmali: "Jest pan PODŁYM CZŁOWIEKIEM I KŁAMCĄ"

Hmm 18 min. temu zgłoś do moderacji 36 6 Odpowiedz

Jakie to dziwne ze on go ciagle kochal, mimo ze go ojciec porzucił, wiadomo tak dzieje się w 90% przypadków ze dla faceta liczy się już tylko nowa panna, wiem bo niesety mam koleżanki które związały się z żonatymi i to one są na 1 miejscu dzieci tez ojcowie olali. Jakby mieli z nimi zero więzi. I oczywiście wszystkie wyroki na kobiety facet się zmywa i nigdy już nie opiekuje dziećmi a co dopiero swoim dorosłym wegetujacym dzieckiem