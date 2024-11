Syn Michela Morana nie poszedł w ślady ojca. Andrea wyprowadził się do Nowej Kaledonii i został rolnikiem

Michel Moran urodził się we Francji, gdzie przez lata zdobywał doświadczenie kulinarne w renomowanych restauracjach. Nabyta wiedza przydała mu się po przyjeździe do Polski, gdzie szybko zdobył status jednego z najpopularniejszych szefów kuchni, który podbił serca widzów jako jeden z jurorów "MasterChefa" .

Choć dla Michela Morana gotowanie stało się prawdziwym sposobem na życie, to okazuje się, że nie udało mu się zaszczepić miłości do tego zawodu w dzieciach . Jego córka Solene wiąże przyszłość z psychologią, a syn Andrea wiedzie wiejskie życie w Nowej Kaledonii . Sprawdziliśmy, czym się zajmuje.

Syn Michela Morana został rolnikiem

(Dop. red. dzieci) nie poszły w moje ślady. Córka studiuje psychologię, a syn jest rolnikiem, hoduje bydło i żyje blisko natury. To od zawsze było jego marzenie - mówił Michel Moran w wywiadzie dla "Rewii".

Przekazał mi motto: "Rób, co lubisz, a wszystko będzie dobrze". Żeby nie myśleć o byciu bogatym, o pieniądzach, tylko robić, co się kocha, a dalej wszystko będzie super. Tak robię i to działa - mówił Andrea w rozmowie z "Uwaga! TVN".