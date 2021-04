"Szansa na sukces". TVP podjęła decyzję w sprawie Marka Sierockiego? "Traktuję to jako NORMALNĄ PRACĘ"

Okazało się, że prawda jest nieco inna, a dziś Artur Orzech jest poza szeregami Telewizji Polskiej. Choć sam dziennikarz zapewnia, że to on odszedł z TVP, nie godząc się na dobór gości do prowadzonego przez siebie programu, to mówiło się, że decyzję podjęła właśnie stacja. Jak poinformowano wtedy w oficjalnym oświadczeniu, Orzech miał być niedysponowany w dniu nagrań i nie było z nim żadnego kontaktu.