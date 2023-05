Szczena z "Chłopaków do wzięcia" chwali się odmienioną żoną. "Sam stworzyłem tę fryzurę" (FOTO)

Szczena wspomógł metamorfozę Joanny

Kobieta musi mieć do niego ogromne zaufanie, skoro pozwoliła mu dokonać zmian w swoim wizerunku. A właśnie to ujawnił Szczena w komentarzu - to on jest odpowiedzialny za metamorfozę Joanny i osobiście nakładał farbę na jej włosy.