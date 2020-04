Szczepan Twardoch drinkuje i dzieli się mądrościami na Instagramie: "Można och*jeć od lockdownu"

Pisarz nie uprawia tylko beletrystyki. Na swoim facebookowym fanpage'u często raczy internautów rozmaitymi przemyśleniami, często odnosząc się do bieżącej sytuacji politycznej. Pudelek pokusi się o odważne stwierdzenie, że Twardoch jest Ewą Minge w swojej kategorii. Zawsze można liczyć na to, że się wypowie, choć nikt go o to nie prosi.