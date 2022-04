Szykowna Joanna Krupa z torebką za 30 tysięcy paraduje z siostrą przed studiem śniadaniówki (ZDJĘCIA)

Mijia 8 godz. temu zgłoś do moderacji 460 47 Odpowiedz

Normalnie nigdy nie krytykowałabym pomocy i powiem więcej: ludzie powinni mówić głośno że pomagają bo być może inspirują tym innych. Ale te Panie przyleciały do Polski i Ukrainy na tydzień chyba tylko po to by się polansować. Wszędzie opowiadają jak to ogromnie pomagają, a pomoc polega na: uwaga! wręczaniu pluszowych miśków dzieciom na Ukrainie. Pluszaki pewnie z Chin za parę groszy, już nawet domy dziecka nie chcą przyjmować takich zabawek. To jak z używanymi ubraniami. Jestem pewna że te dzieci marzą o jakiś fajnych zabawkach typu LEGO albo lalki lol, a starsze dzieci o smartfonach. Tych pluszaków jest wszędzie masa bo ludzie je za darmo dają tonami. A te dwie światowe dorosłe kobiety dały im kolejne. Ale lansu za to na całą Polskę. Jak im nie wstyd iść z takim materiałem do TVN i chwalić się tym dokonaniem przed milionami Polaków którzy pomagają NAPRAWDĘ. Wstyd.