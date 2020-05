Szymon Hołownia broni żony po wypowiedzi o LGBT: "ZOSTAWCIE JĄ W SPOKOJU"

za 2 mc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 128 27 Odpowiedz

szczyt zachorowan a tu nagle kazdy udaje ze nie ma wirusa. Za 2 miesiace bedzie 2 fala bo ludzie nie umieja wychodzic z domow i nadal uwazac oraz zmniejszac ryzyko zachorowania. Jakby w kazdym miescie zrobic tyle testow co na Slasku to nagle by sie okazalo ze wszedzie jest duzo chorych i chodza i zarazaja innych. Egoizm ludzki jest wielki. Ludzie nie mysla sami racjonalnie tylko tym co im mowia. Nawet jak populisci mowia ze mozna cos to chyba mamy swoj rozum i nadal mozemy czasem założyć maseczke czy umyc rece. Podobno mamy mózgi i nadal ludzie na swiecie oraz w kraju walcza o zycie a my udajemy ze nic sie nie dzieje bo rzad pozwolil wychodzic.