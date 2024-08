Szymon Hołownia opublikował zdjęcie z żoną. Wzruszający wpis polityka: "Żebyśmy zawsze się na nich doczekali" (FOTO)

Program "Mam talent!" to bez wątpienia ważna część życia Szymona Hołowni . Prezenter, a teraz polityk, przez lata prowadzenia talent show TVN nie tylko zyskał ogólnopolską rozpoznawalność, ale również swoją żonę. Miało to miejsce w 2014 roku, gdy kręcono sceny na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim, gdzie Urszula Brzezińska pracowała jako pilotka. Jakiś czas temu polityk opublikował na swoim instagramowym post, w którym opisał dokładne okoliczności poznania swojej ukochanej.

Nie wiem skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów "Mam Talent!", żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. W "domku pilota" zobaczyłem na jakiejś rozpisce jedno kobiece nazwisko. Zapamiętałem, bo wydało mi się to niezwykłe. Później "zalajkowałem" profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź. - pisał Szymon Hołownia na Instagramie w 2020 roku.