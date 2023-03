Tak dziś wygląda Loreen! Piosenkarka w 2012 roku ZWYCIĘŻYŁA Eurowizję, a teraz znów będzie reprezentować Szwecję (ZDJĘCIA)

Tegoroczny konkurs Eurowizji już na etapie preselekcji wzbudził wiele emocji wśród polskich fanów. Widzowie mieli nadzieję, że do Liverpoolu poleci Jann, a jurorzy finalnie zdecydowali, że to Blanka i jej "Solo" powalczą o zwycięstwo. Mimo że internauci nie kryli rozczarowania, apelując do władz TVP o transparentność głosowania i zmianę reprezentanta, to wszystko wskazuje na to, że w tym roku będziemy kibicować właśnie 23-latce. Nic dziwnego, że młodym artystom tak bardzo zależy na występach w eurowizyjnym konkursie. W końcu stają przed szansą zdobycia międzynarodowej sławy.