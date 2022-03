Tak dziś wyglądają nastoletnie bliźniaczki i syn Sarah Jessiki Parker! (ZDJĘCIA)

Sarah Jessica Parker zdobyła ogólnoświatową rozpoznawalność dzięki kultowej już produkcji "Seks w wielkim mieście". Rola ambitnej Carrie Bradshaw zapewniła aktorce niesłabnącą karierę, która w ostatnim czasie jedynie nabrała rozpędu dzięki grudniowej premierze kontynuacji komediowego serialu pod tytułem "And Just Like That". Nowa odsłona hitu, delikatnie mówiąc, nie do końca spełniła oczekiwania oddanych widzów. Jednak, jak wiadomo, nieważne, co mówią, ważne, żeby mówili - nieudany powrót "Seksu w wielkim mieście" sprawił, że nazwisko Sarah Jessiki Parker na nowo zagościło w medialnych nagłówkach.