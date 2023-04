Tak mieszka Michał Szpak: ma rzeźbę męskiego torsu, wielki żyrandol i oryginalne obrazy (ZDJĘCIA)

Michał Szpak ostatnio udzielił wywiadu Pudelkowi, w którym otworzył się na temat pracy jurora w programie "The Voice of Poland" , a także swoim powrocie do telewizji w najnowszym programie "LOL: Kto się śmieje ostatni", który jest dostępny na Prime Video.

Ja wchodziłem do TVP, kiedy było jeszcze normalnie, to był ten moment przełomu, kiedy wszystko się zmieniało. Kiedy to zaszło już za daleko, to zaczęło godzić w moją moralność - podsumował swoje zaangażowanie w "The Voice of Poland".