Tak mieszka Qczaj. Wnętrza w stylu loftowym i zachwycająca łazienka (ZDJĘCIA)

Michalina 39 min. temu zgłoś do moderacji 125 11 Odpowiedz

On jest tak antypatycznym człowiekiem, że szok. Strasznie zapatrzony w siebie i atencyjny. Do tego pełen zawiści. I nie mam nic do jego orientacji. Mam syna geja, którego kocham ponad życie. Po prostu Qczaj jest brzydki wewnętrznie.