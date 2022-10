Tak wygląda córka Camilli, przyszywana siostra Williama i Harry'ego! Laura Lopes będzie teraz brylować na dworze? (FOTO)

Laura Lopes ma 44 lata, studiowała sztukę i marketing na Uniwersytecie Oksfordzkim, jest kuratorką oraz współzałożycielem prestiżowej galerii London's Eleven. W 2006 roku wyszła za byłego modela Calvina Kleina i księgowego - Harry’ego Lopesa . Para doczekała się trójki dzieci: 14-letniej Elizy i 12-letnich bliźniaków: Gusa oraz Louisa . Na ślubie Laury nie zabrakło jej przyszywanych braci - Williama i Harry'ego. Wspólna przeszłość i perturbacje w związkach ich rodziców wpłynęły na to, że kiedyś ich relacje nie były tak dobre.

William i Laura toczyli straszne kłótnie o to, kto jest winny rozbicia ich rodzin. William winił Camillę za wszystkie krzywdy, jakie wyrządziła jego matce, co doprowadzało Laurę do wściekłości - pisała autorka książęcej biografii.