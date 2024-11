Taką emeryturę otrzymuje Joanna Senyszyn. Wielu może tylko pomarzyć o takim świadczeniu

Joanna Senyszyn jest obecna na polskiej scenie politycznej praktycznie od zawsze. Jeszcze nie tak dawno działała jako parlamentarzystka związana z Lewicą, potem natomiast snuła plany o wejściu do Senatu czy powrocie do Europarlamentu. Mimo nieobecności w Sejmie chętnie komentuje bieżące wydarzenia polityczne i społeczne w mediach społecznościowych.

Emerytura Joanny Senyszyn. Wielu może pomarzyć o takiej kwocie

Dla wielu Senyszyn to osoba o imponujących osiągnięciach, uznawana za ważną postać w krajowej polityce - i to niezależnie od poglądów. Może się poszczycić wykształceniem z zakresu ekonomii i tytułem profesora w tej dziedzinie, a do 2019 roku działała akademicko. W sejmowej ławie po raz pierwszy zasiadała natomiast w 2001 roku, a między 2009 a 2014 rokiem działała jako eurodeputowana, reprezentując Polskę w Parlamencie Europejskim.