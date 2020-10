"Taniec z Gwiazdami". Jedna z par NIE WYSTĄPI w najbliższym odcinku ze względu na KWARANTANNĘ

Grzesiek 33 min. temu zgłoś do moderacji 167 14 Odpowiedz

Ludzie, noście te maseczki, jeśli ok to by nie siebie chronić, ale innych. Pomyślcie o kimś innym niż o sobie! Nie uwierzę w to, że dzieci w szkole i przedszkolu nie przenoszą wirusów. To właśnie tam jest siedlisko wirusów. Moja córka odkąd poszła do przedszkola w zeszłym roku przynosiła przeziębienia i grypy i my z mężem praktycznie co miesiąc chorowaliśmy, mimo że wcześniej byliśmy okazem zdrowia. Ludzie, dbajcie i siebie, ale przede wszystkim o innych!