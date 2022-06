"Taniec z Gwiazdami". Poznaliśmy KOLEJNE NAZWISKO nowej edycji programu! Szykuje się przednia zabawa...

Już wiadomo, że jesienią do Polsatu wróci "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", chociaż właściwie od kilku sezonów plotkuje się, że format stracił rację bytu, bo zwyczajnie brakuje gwiazd chętnych do prezentowania skomplikowanych układów tanecznych. Będzie to już 26. edycja show (!), dlatego też produkcja staje na głowie, by ściągnąć nawet tych, którzy podają jej zaporowe stawki.