Tęczowa Barbara Kurdej-Szatan prezentuje "malowidła córci". Internauta: "Szkoda, że nie BIAŁO-CZERWONE"

Piertolca już ludzie dostali na punkcie tęczy. I nie mówcie że to przypadek, bo połowa instagrama jest przepełniona tęczą. Tęczowe flagi niedługo będą ważniejsze od flag narodowych. Celebryci noszą koszulki "jestem przeciw homofobii" ja też jestem ale nie znaczy to że popieram zrownywanie małżeństw homo i hetero bo to nie jest to samo i nie można tego dziecku mówić bo się pogubi. Homo to mały procent populacji i dziecko musi znać proporcje. Tak samo jestem przeciw adopcji dzieci przez homo. Tolerancja to nie akceptacja wszytskiego. Ja toleruję, szanuję, nikogo nie obrażam, nie wyzywam, uśmiecham się, jak bym miała takich sąsiadów traktowała bym ich jak każdego innego. Homofobii to każdy kto nie pieje z zachwytu nad eldżbiti