Teri Hatcher uprawia jogging przybierając dziwne pozy (FOTO)

KRZEMIŃSKA 38 min. temu

SARS-CoV-2 to nic innego jak zemsta Matki Natury za tę eksploatację i zanieczyszczanie. Już był sygnał ostrzegawczy w postaci pożarów w Amazonii i Australii, ale to nie pomogło. Teraz jest pandemia, jeśli w końcu nie zaczniecie myśleć, to czeka nas coś jeszcze gorszego.