Teściowa Kasi Tusk ujawnia, jaki jest STAN ZDROWIA jej 4-miesięcznej wnuczki

Dzieci są naj... 7 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

To po co lata z dzieckiem po kawiarniach, galeriach, jeździ pociągami ? Dziecko przez pierwsze pół roku nie potrzebuje regularnie biegać po sklepach odzieżowych w galeriach. Pełno dziewczyn tak robi, byłam na zakupach przed swietami a tam noworodki - jeszcze zaczerwienione z tym charakterystycznym płaczem siedza w fotelikach samochodowych na stelażu wozkowym a mamusia grzebie w wieszaczkach. W sklepach pełno ludzi z maskami na brodzie lub spuszczonymi pod nos. To nie jest miejsce dla tak małych dzieci - lepiej zabrać je na spacer do lasu, nad jezioro... A potem zdziwione ze maja przeziębienia, katary i koronawirusa.... dziecko to nie zabawka, celebryci powinni dawać lepszy przykład.