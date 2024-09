Tiktokerka wydała 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH na modyfikacje ciała. "Ludzie zakładają, że jestem demoniczna". Tak wyglądała kiedyś

Nie będę oceniała ,,książki tylko po okładce,, i tego się trzymam....Ostatnio z moim dzieckiem byłam w kościele i nawet ludzia dziecko przeszkadza w kościele to jest dramat i to nie były starsze panie,a faceci,to jest dramat,nie pasowało im,że moje dziecko nie stoi w miejscu, kazali mi przychodzić na mszę dla dzieci i nie znając mnie i mojego dziecka mówili,że bezstresowe wychowywanir,bezczelnisc ludzi nie zna granic,ja im odpowiedziałam,że to tylko dziecko i reaguje i mu tłumacze,ale nie zawsze to przynosi skutki bo to dziecko i że jak mają problem to oni mogę wyjść,a nie moje dziecko....bezczelnisc ludzi jest straszna.,żałuję,że nie było mojego partnera bo takiego zachowania ich bym im nie popuścił, ludzie są bezczelni,dziecku zakazywać przychodzić na mszę tylko dla tego,że nie stoi w miejscu jest bezczelne na maksa,może niech zainteresują się jacy oni byli,i ci w życiu robili,a nie czepiają się 4latka dramat