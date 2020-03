Tom Hanks i Rita Wilson WYSZLI ZE SZPITALA! "Wciąż są objęci kwarantanną"

Niedługo po ogłoszeniu hospitalizacji Hanksa i Wilson, na temat ich stanu zdrowia wypowiedział się ich syn Chet. 29-latek za pośrednictwem Instagrama zapewnił, że jego rodzice czują się dobrze i stosują się do zaleceń lekarzy. Szybki powrót do zdrowia pary przewidywał również syn aktora z poprzedniego związku, Colin Hanks.

Zachowajmy spokój. Nie ma podstaw do paniki, a ona zawsze czyni rzeczy bardziej skomplikowanymi. Jeżeli poszliście do sklepu i wykupiliście cały zapas papieru toaletowego, to wy jesteście problemem. Raz w życiu powinniśmy trochę więcej myśleć o innych. Wiem, że to szaleństwo, ale życzę wszystkim jak najlepiej i damy sobie z tym radę - stwierdził Chet Hanks.