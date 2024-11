Tomasz Jakubiak opublikował nowe nagranie: "Choroba się nie poddaje, żeby mnie wykończyć"

We wrześniu Tomasz Jakubiak wyznał, że choruje na rzadki nowotwór . Obecnie kucharz znany z jurorowania w "MasterChefie" czy "MasterChef Junior" przechodzi chemioterapię i jest odżywiany pozajelitowo. Gwiazdor TVN może liczyć na wsparcie bliskich, koleżanek oraz kolegów z pracy, a także fanów, którzy nieustannie wysyłają mu życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Energia, którą dajecie, którą mnie zasilacie, to jest coś niesłychanego. Ilość maili, które dostaję, ilość wiadomości, oczywiście nie jestem w stanie na nie odpisywać, no bo tego jest tysiące, ale bardzo mnie to zasila i bardzo pomaga - stwierdził Jakubiak na jednym z udostępnionych w sieci nagrań.