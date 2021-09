Tomasz Oświeciński martwi się, że premiera filmu "JAK OKRAŚĆ PAŃSTWO" się przedłuża. "Nie dajcie się zwieść pozorom"

Okres przedłużającej się pandemii, który wielu artystów i celebrytów odciął od stałych źródeł zarobku, okazał się niezwykle płodny dla niejakich braci Węgrzyn. Zaraz po zdjęciach do "Gierka" , starszy z braci zaszył się na Teneryfie. Tam Michał spłodził nowy scenariusz, a ściślej "pouczającą komedię" o grupie przyjaciół, którzy w czasie pandemii okradają skarb państwa ze złota.

W filmie "All in - jak okraść państwo", bo o nim mowa, bracia Węgrzyn po raz pierwszy zdecydowali się na współpracę ze wspomnianym muskularnym Tomaszem Oświecińskim, który zagrał u boku innego gwiazdora, Mikołaja Roznerskiego. Relacja z dawnym aktorem Patryka Vegi bardzo im się spodobała. Nie mogli się go wprost nachwalić.