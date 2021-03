Tomasz Raczek BRONI aktorki oskarżanej o przemoc wobec studentów? "Ciekawie mówi o uczeniu aktorstwa"

yeahh 3 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Keanu Reeves, jeden z najlepiej opłacanych aktorów w USA. Szkołę porzucił w wieku 17 lat. Nigdy nie uczył sie aktorstwa. Nigdy nie był bity ani gnębiony przez taką Fudalej. Talent szlifował grając w coraz to nowych produkcjach. Czy widzicie o co chodzi? To on by mógł nauczać aktorstwa taką zgorzkniała Beatkę, bo zagrał w wielu mega produkcjach i zna go cały świat. Oprócz aktorstwa mógłby ja tez nauczyc kultury i dobrych manier, bo widać że z tym u niej na bakier. Nie trzeba torturować człowieka by go nauczyć grać, albo to sie umie albo nie. Ona takiemu Keanu to by mogła buty czyścić.