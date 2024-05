Tomasz Raczek NOKAUTUJE nowy film z Wieniawą i Cielecką. Mówi o UPOKORZENIU aktorów. "Grają jak w 'Ukrytej prawdzie'"

W ostatnich miesiącach trudno było przeoczyć marketingowe szaleństwo związane z premierą najnowszego thrillera "Nieobliczalna" . Plakaty, z których spoglądała na nas śmietanka polskiego kina, wisiały na największych kondygnacjach w miastach. Okazuje się jednak, że widoczna reklama to nie wszystko. Produkcja nie przypadła do gustu Tomaszowi Raczkowi, który praktycznie nie zostawił na niej suchej nitki.

Mogło się wydawać, że propozycja jest niezwykle obiecująca, wszak za reżyserię odpowiadał Piotr Trzaskalski, twórca wielokrotnie nominowany do wielu prestiżowych nagród. W "Nieobliczalnej" wystąpili też aktorzy z pierwszych stron gazet, wielokrotnie doceniani przez krytyków. Pojawiły się między innymi Magdalena Cielecka czy Agnieszka Grochowska . Na planie spotkali się z nimi także Andrzej Seweryn i Paweł Małaszyński . Nie zabrakło również Julii Wieniawy , która w ostatnich latach nie może narzekać na brak propozycji zawodowych.

Tomasz Raczek miażdży nową produkcję Amazona

To jednak nie wystarczyło, by Tomasz Raczek był zachwycony. W rozmowie z Plotkiem praktycznie zrównał produkcję z ziemią. Oberwało się nie tylko aktorom. Krytyk miał również zastrzeżenia do scenariusza. Zauważył, że słabo zbudowane dialogi sprawiły, że nie tak doświadczeni jeszcze aktorzy mieli trudności z ich odtwarzaniem.