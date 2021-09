"Top Model". Zdobywczyni złotego biletu pokazała zdjęcia z czasów, gdy zmagała się z trądzikiem. "Tak moja cera wyglądała rok temu" (FOTO)

Kkk 59 min. temu zgłoś do moderacji 11 18 Odpowiedz

Jak to zwykle bywa dermatolog daje sterydy hormony zamiast wysłać do dietetyka i kazać nie łazić do maka i nie jeść parówek z biedry. A ludzie wierzą, łykają te świństwa i modlą się do tych lekarzy jacy to oni są mądrzy.