Tragedia podczas finału WOŚP. Dariusz Szczepaniak zmarł podczas charytatywnego meczu

Za nami 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zainicjowana przez Jurka Owsiaka akcja dla wielu jest pełnym radości wydarzeniem, które już od 30 lat co roku łączy miliony Polaków. Niestety podczas niedzielnego finału doszło do wielkiej tragedii. W trakcie charytatywnego meczu w Ostrzeszowie zmarł Dariusz Szczepaniak, trener oraz założyciel tamtejszej Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów. Mężczyzna miał 46 lat.

Nie żyje Dariusz Szczepaniak. Trener zmarł podczas charytatywnego meczu z okazji finału WOŚP

Czasami niestety przychodzi nam się dzielić tragicznymi wiadomościami... Dotarła do nas informacja o śmierci Dariusza Szczepaniaka - założyciela AP Ostrzeszów, menedżera sportu, organizatora szkolenia młodzieży, który pełnił również funkcję trenera kadry Południe w ramach projektu Kadr Regionów. Zmarł nagle, na boisku, wspierając szczytną ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rodzinie oraz całej społeczności Akademia Piłkarska Ostrzeszów przekazujemy wyrazy szczerego współczucia w imieniu całego środowiska wielkopolskiej piłki - czytamy w wystosowanym przez wielkopolski ZPN oświadczeniu.

Wciąż nie możemy uwierzyć w tę stratę dla całej lokalnej społeczności, a przede wszystkim naszego sportowego środowiska. Był naszym wychowawcą, mentorem piłkarskim i przede wszystkim dobrym kolegą. Swoją pracą ukształtował setki młodych mieszkańców naszego powiatu. Zapamiętamy Go jako niezwykle serdeczną osobę, otwartą na innych, solidną i wytrwałą w dążeniu do założonych celów. Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną Zmarłego - czytamy we wpisie burmistrza Ostrzeszowa.