"Tulumiary" Natalia Siwiec i Blanka Lipińska wdzięczą się we WSPÓLNEJ SESJI (FOTO)

Freder 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

One chyba reklamuja prostytucje .blanek ty idź lepiej się schowajj bo fotoszop nawet ci nie pomógł ?! Czy ona siebie nie widzi w lustrze dość ze wygląda jak facet to staro z tym zezem i tymi sztucznymi zębami nie wiem proteza jakby z jakiegoś zakładu uciekła.No strasznie wygląda .tyle wydać na operacje plastyczne i dalej wyglądać coraz gorzej to szkoda kasy w błoto wyrzucać .Siwiec to jakoś sie trzyma jeszcze klientów znajdzie A blanek to chyba na wibratorze do końca życia 😝😂😂😂😂