Tupac Shakur zginął w tragicznych okolicznościach. Sprawa śmierci rapera do dziś budzi emocje

Premier Słowacji fico sprzeciwił się pandemicznemu paktowi WHO i go nie podpisał . Wszczął komisję do spraw nielegalnego zakupu preparatów dla UE przez Ursule SMSem od swojego partnera który pracuje w Pfizer. Powołał również komiske do spraw zamykania ludziom biznesów zaprzestania leczenia ludzi z innymi chorobami niż virus celebryta i szeregu przestępstw skarbowych oszustw przy zakupach . Szpitali tymczasowych itd. Również sprzeciwił się wysyłaniu słowackich żołnierzy na wschód i ujawnił.plany państw NATO w tym polski co do wysłania tam wojska. Przez co musieli się wycofać z tego pomysłu bo ludzie usłyszeli prawdę.