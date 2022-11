TVP zaliczyła WPADKĘ przed finałem "Rolnik szuka żony"! To oni znaleźli miłość w programie? (FOTO)

Kolejna edycja "Rolnik szuka żony" powoli przechodzi do przeszłości. W tym sezonie pod okiem kamer TVP o miłość życia walczyli Klaudia, Tomek, Tomasz, Michał oraz Mateusz, jednak ich losy dobitnie pokazały, że nie wszystkich czeka happy end. Od kilku dni trwają zresztą spekulacje co do tego, czy i kto znajdzie drugą połówkę pod opiekuńczymi skrzydłami Marty Manowskiej.

Przed nami finał "Rolnik szuka żony". Jak obstawiają fani?

Niedawno do sieci trafiły zdjęcia z finałowego odcinka "Rolnik szuka żony", na których widzimy, że nie wszyscy byli tego dnia w szampańskim nastroju. Na podstawie kadrów fani wnioskowali, że bez pary mogą zostać Tomek oraz Michał, którzy odbyli z Martą Manowską poważną rozmowę. Dobry humor dopisywał za to Klaudii, która rzekomo miała przyłapać Valentyna na "kłamstwie".

Wszystko oczywiście zostaje w sferze domysłów, gdyż o dalszych losach uczestników dowiemy się dopiero w niedzielę. Wygląda jednak na to, że mogło wydarzyć się coś, co popsuje fanom niespodziankę.

Przypadkiem ujawniono pary 9. edycji "Rolnik szuka żony"? TVP zaliczyła wpadkę

Podczas gdy fani cierpliwie czekają na ostatni odcinek, oficjalny profil TVP na Facebooku zaliczył sporą wpadkę. Jak informują media, do mediów społecznościowych stacji trafiło zdjęcie, na którym widzimy wszystkie pary dziewiątej edycji programu. Co prawda kadr już został usunięty, ale w internecie nic nie ginie, a pamiątkowa fotografia prowadzącej i uczestników zdradza prawdopodobnie wszystko, co widzowie chcieliby wiedzieć.

Ze zdjęcia wynika, że szczęście uśmiechnie się do Klaudii i Valentyna, Tomka i Kasi oraz Michała i Ady, których gesty wskazują, że nadal są zakochani i szczęśliwi. Tomasz zapozował u boku Justyny, jednak wydawali się od siebie nieco zdystansowani, więc ich relacja pozostaje zagadką. Obok Mateusza pojawiła się z kolei Marta Manowska, co znaczy, że raczej nie znalazł z Agnieszką wspólnego języka.

Nie można oczywiście wykluczyć, że zdjęcie powstało jedynie na potrzeby promocji finału serii, jednak wydaje się to mało prawdopodobne. Warto też wspomnieć, że nawet jeśli przez wpadkę TVP ujawniła to, na co widzowie czekali od tygodni, to w finale wciąż możemy się wiele dowiedzieć.

Nie jest wykluczone, że w życiach uczestników zaszły pewne zmiany, bo w sieci mocno spekuluje się m.in. o zaręczynach Michała i Ady w programie, a Klaudia wspominała w zapowiedzi odcinka, że jej przygoda z telewizją może zakończyć się przed ołtarzem i "ma, czego chciała". Co z tego wyniknie? Dowiemy się wkrótce.

