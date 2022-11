"Rolnik szuka żony". Tak będzie wyglądał FINAŁ dziewiątej edycji programu! Fani już WYROKUJĄ, kto zostanie bez miłości... (ZDJĘCIA)

Kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony" powoli zmierza do końca. W niedzielę widzowie przekonają się, czy (i którzy) uczestnicy randkowego show TVP znaleźli drugie połówki pod okiem kamer. Wśród internautów już trwają spekulacje, kto w finale pochwali się nowym związkiem, a kto zakończy przygodę z telewizją bez miłości życia.

"Rolnik szuka żony". Finał już w niedzielę. Tak będzie wyglądał ostatni odcinek

W tym sezonie nie brak spekulacji, że finał przyniesie wiele niespodzianek, które rzucą nieco światła na to, jak rozwijały się relacje uczestników po odjeździe kamer. Do mediów trafiły już zdjęcia z ostatniego odcinka dziewiątej serii, dzięki czemu możemy zaobserwować, jaka atmosfera panowała na planie podczas zdjęć. To też wywołało wiele spekulacji, bo ci, którzy dla niektórych byli pewniakiem, mieli na nagraniach nietęgie miny.