"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Internauci MIAŻDŻĄ występ Karoliny Pisarek w roli Madonny: "AŻ USZY WIĘDŁY"

Elo 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Abstrahując od Karoliny, to karygodne, że nie wygrał Pan, który "robil" Krawczyka, to było 1:1. A apropos Karoliny, to świetny jest jej komentarz pod tym wystepem- ja bym się pod ziemię zapadła.