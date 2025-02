Tyle Budda i Grażynka mieli na koncie w momencie aresztowania. Adwokat ujawnia: "Ogromna kwota pieniędzy"

Zobacz także: Piotr Stramowski o kryptowalutach. Przyznał, że został okradziony: "To trochę tak jakby Ci się ktoś do domu włamał..."

Majątek Buddy i Grażynki w momencie aresztowania. Prokurator ujawnia

Gdy w połowie października ubiegłego roku doszło do zatrzymania Buddy i Grażynki, prokuratura informowała, że w trakcie czynności zabezpieczono mienie na łączną kwotę ok. 140 milionów złotych, w tym nieruchomości oraz 51 samochodów. Warto przypomnieć, że kolekcja luksusowych aut Buddy obejmuje modele, takie jak Rolls Royce Cullinam Mansory V12, BMW M3 Touring, Audi RS6, Toyota Supra, Nissan S13 The Nuke oraz Bugatti Veyron 1001.