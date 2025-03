TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Woźniak-Starak WYMOWNIE odpowiada na pytanie o możliwość pogodzenia się z Dodą

Konflikt na linii Doda - Agnieszka Woźniak-Starak trwa od lat i nie zanosi się na to, by coś w tym temacie się zmieniło. Ostatnio Doda dała do zrozumienia, że to gwiazda TVN powinna wyjść z inicjatywą chęci zakończenia konfliktu. Pudelek zapytał więc Agnieszkę, czy ma w planach taki ruch. Zobaczcie, jak odpowiedziała.