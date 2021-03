TYLKO NA PUDELKU: Artur Orzech podpadał władzom TVP już wcześniej? "TO NIE BYŁA JEDNOSTKOWA SYTUACJA"

W poniedziałek wieczorem media obiegły wieści o tym, że TVP rozwiązała umowę z Arturem Orzechem . Tym samym Telewizja Polska pozbawiła go posady prowadzącego Szansy na sukces , a na stanowisku zastąpił go Marek Sierocki . Zaskoczenie było tym większe, że z mediami publicznymi Orzech związany był od lat i wielokrotnie brał udział w realizowanych tam projektach, m.in. jako komentator konkursu Eurowizji.

Choć nie zdradzono szczegółów rozstania Artura Orzecha z TVP, to portal Wirtualne Media nieoficjalnie informował, że 22 marca miały być prowadzone nagrania specjalnego, charytatywnego odcinka Szansy na sukces. Rzecz w tym, że prezenter miał nie stawić się na planie , o czym nie uprzedził podobno produkcji ani współpracowników. Gdy już udało się z nim skontaktować, miał jedynie poinformować o swojej niedyspozycji . Do sprawy wkrótce odniosła się też sama TVP.

Przed zaplanowanym dużo wcześniej nagraniem pan Artur nie odbierał telefonu. Dzwoniono do niego wielokrotnie, kontaktowano się również z jego menadżerką, następnie telefon został wyłączony. Nikt z produkcji nie był w stanie się z nim skontaktować. Wszyscy z ekipy czekali, dzieci się niecierpliwiły, panowało zamieszanie, a wiadome jest, że program bez prowadzącego nie może się rozpocząć. Po zasięgnięciu wiedzy u różnych źródeł okazało się, że z pewnych powodów Orzech jest niedyspozycyjny, przez co zadecydowano o zakończeniu współpracy. Sytuacja nie była jednostkowa, wcześniej wielokrotnie miały miejsce zdarzenia, które wzbudzały wątpliwości co do jakości świadczonych usług przez prezentera - mówi nasze źródło.