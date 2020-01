TYLKO NA PUDELKU: Blanka Lipińska komentuje oburzającą rozmowę w "VIVIE": "Wywiad Romka BARDZO MNIE ZAWIÓDŁ"

ell 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No przepraszam ale jak sie ubiega o role w pornolu to o co miał pytac? czy była u spowiedzi? Jak chce sie szokowac i zyskac sławe grajac w jakims paździerzu no to trzeba teraz cierpieć. A swoja drogą to jest promocja paździerza, a wszyscy sie podniecają bo molestowanie. Kobiety w dzisiejszych czasach ubieraja sie jak dziwki i tak zachowują, a potem pretensje, że komentarze, ze ktos patrzy.