TYLKO NA PUDELKU: Dominic D'Angelica próbuje oczyścić swoje imię: "TVN KAZAŁ MI MILCZEĆ!" (WIDEO)

Pod koniec listopada zeszłego roku rozpętała się afera dotycząca przeszłości Dominica D'Angelica, który wyrastał na faworyta ostatniej edycji Top Model. Okazało się, że aspirujący celebryta był skazany za "czynność seksualną z nieletnią". Doniesienia oburzyły widzów programu, którzy domagali się niezwłocznego wyeliminowania Amerykanina z show. W konsekwencji tych wydarzeń TVN przeprosił za zaangażowanie Dominica do programu i rozwiązał z nim umowę dosłownie na chwilę przed finałem.

O całej sprawie pisaliśmy jako pierwsi w Polsce. Opublikowaliśmy szereg komentarzy, których udzieliła matka ofiary oraz jej rzeczniczka pracująca w organizacji Operation Care. Zawsze staramy się dociekać prawdy i nie boimy się pisać o tym, co inni woleliby przemilczeć.

Gdy D'Angelica zgłosił się do nas z prośbą o rozmowę, podchodziliśmy do tego pomysłu ze sporym dystansem. Uznaliśmy jednak, że zbyt wiele pytań zostało pozostawionych bez odpowiedzi i postanowiliśmy skonfrontować modela ze wszystkimi informacjami, które pojawiły się na jego temat w mediach. To jedyny wywiad, jakiego Dominic udzielił po wybuchu afery.

W rozmowie z Michałem Dziedzicem Dominic odniósł się do licznych zarzutów, które formułowane są pod jego adresem ze strony rodziny poszkodowanej oraz opinii publicznej. Jak wybrnął, próbując się wytłumaczyć? Zobaczcie i oceńcie sami...

Zobacz także: Dominic D'Angelica w pierwszym wywiadzie po wyrzuceniu z programu "Top Model"

W wywiadzie Dominic wyznał, że w świetle amerykańskiego prawa nigdy nie został uznany za winnego, choć został skazany.

Prawnik powiedział, że możemy wnosić o "no contest". Zapytałem, co to takiego. Powiedział, że dobrowolnie poddam się karze, ale formalnie nie będę przyznawał się do winy - tłumaczył instytucję prawa amerykańskiego, która nie znajduje bezpośredniego odpowiednika w polskim prawodawstwie.

Dominic z perspektywy czasu uważa, że pójście na układ z prokuratorem było błędem, ponieważ przez to jest postrzegany jako winny. D'Angelica oskarża też sąd w swoim rodzinnym hrabstwie o stronniczość. Twierdzi, że nie miał możliwości przedstawić swojej wersji wydarzeń przed sądem, tak samo jak jego świadkowie (w wideo mówi o tym od 4:32 min.).

Nie miałem okazji zeznawać, nigdy nie wysłuchano mnie, ani moich świadków, ani mojego prawnika przez przysięgłych, którzy nie mogli się pojawić. Więc byłem w trudnej sytuacji. Za rzeczy, o które byłem oskarżony, wyroki wynoszą od sześciu, ośmiu do dziesięciu lat więzienia. Zostałbym też zarejestrowany jako przestępca seksualny, więc dla mnie było to bardzo trudne - mówi D'Angelica.

Model opisuje też, jak zapamiętał wydarzenia z nocy, po której został skazany. D'Angelica przekonuje, że nie miał z dziewczyną żadnej interakcji, a w czasie gdy impreza trwała na parterze, on poszedł spać na górę (w wideo mówi o tym od 8:13 min.).

Gdy wszedłem do tego pokoju, wszyscy pili, bawili się. Ja poszedłem od razu do toalety. Mój kuzyn Erin zszedł na dół razem z dziewczyną, i byłem w toalecie, ścinając mu włosy, co robiłem regularnie przez ostatnie 6 lat. Więc robiłem to, a tam trwała impreza, na której była też ta dziewczyna... Zobaczyłem ją, gdy przyszedłem do domu i to by było na tyle. Ona widziała zdjęcie mojej dziewczyny na ścianie, myślę, że powiedziała mi "cześć". Ale nie wiem, tak naprawdę jej nie znam. Znałem jej starszą siostrę z liceum i to tyle. I spałem na górze... Mnie nie było tam na dole tamtej nocy - twierdzi.

Dominic twierdzi, że uczestnicy imprezy podpisywali się na swoich ciałach dla zabawy. Zarzeka się, że jego podpis nigdy nie widniał na ciele ofiary (w wideo mówi o tym od 11:43 min.).

Mojego podpisu nie było na niczyim ciele. Mojego podpisu nie było na butelce... Dowód, który mieli, to zdjęcia ciał z małymi graffiti, rysunkami i napisy na butelkach alkoholu, który pili - wyznał.

Padają też mocne słowa pod adresem TVN i producentów Top Model (w wideo mówi o tym od 15:28 min.).

Gdy TVN mnie wyrzucił, nawet o tym nie wiedziałem. Dziennikarze do mnie dzwonili i pytali, jak się czuję po tym, jak zostałem zdyskwalifikowany. Wtedy wszedłem na stronę "Top Model" i tam było oświadczenie i niedługo po tym zadzwonił do mnie producent. Nie powiedzieli zbyt wiele. Coś w stylu: "Dyskwalifikujemy cię z finału". I to tyle. A ja powiedziałem: "Wysłałem wam wszystko, czego potrzebowaliście. Poprosiliście mnie o wszystko, a ja wam wszystko dałem, mówiliście mi, żebym był cicho". Bo to TVN kazał mi się nie wypowiadać. Za każdym razem, gdy ktoś się ze mną kontaktował, proponował wywiad... - dodał model.

Sprawę wyroku Dominica D'Angelica nagłośniła w listopadzie 2020 roku matka poszkodowanej dziewczyny oraz jej rzeczniczka z ramienia organizacji Operation Care.

W ujawnionych dokumentach oskarżano Dominica o "interakcję bez zgody poszkodowanej", a matka dziewczyny zgłaszała gotowość udostępnienia zdjęć z badań lekarskich swojej córki, na których miały być widoczne "podpisy" D'Angelica na ciele dziewczyny. Do tej pory tego nie zrobiła.

Skontaktowaliśmy się z matką ofiary oraz organizacją Operation Care w celu skonfrontowania ich wersji wydarzeń ze słowami Dominica, które padły w rozmowie z Pudelkiem. Organizacja zaprzecza słowom Dominica, czekamy na pełną treść oświadczenia.