TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak ZASZCZEPIŁA SIĘ!

Edyta Górniak do tej pory była zdeklarowaną przeciwniczką szczepień. Na swoich "lajfach" na Instagramie oraz w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że prędzej wyjedzie z kraju, niż da się zaszczepić. Okazuje się, że właśnie zamierza zrobić i jedno, i drugie.

Brak szczepienia na Covid uniemożliwiał jej realizację planów wyjazdu za granicę. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Górniak planuje kupić dom w Tajlandii. Miał być "położony na wzgórzu, ale z dojściem do plaży i małym pomostem".

Edyta jest już po pierwszej dawce. Stwierdziła, że musi zmienić priorytety, jeśli chce na dłużej wylecieć do Tajlandii. Ma już upatrzony dom w pobliżu swojej ulubionej szkoły jogi - słyszymy.

Do Tajlandii Edzia zabierze swojego syna, Allana , który właśnie skończył 18 lat.

Nasze źródło zdradza, że z okazji urodzin diwa sprawiła ukochanemu jedynakowi wyjątkowy prezent. Nie tylko opłaciła mu teledysk do debiutanckiego utworu , ale też załatwiła mu... sesję nagraniową z jej "starym znajomym", Malikiem Montaną.

Malik nie wahał się ani chwili. Ma do Edyty sentyment, a poza tym wierzy, że Enso/Allan ma szansę zrobić ogromną karierę w rapie. Uważa, że jest jak polski Drake - mówi informator.

Myślicie, że w nowym domu Edyty w Tajlandii znajdzie się też studio nagraniowe dla Allana? My już wiemy, że... nie, bo dziś prima aprilis i (prawie) cały ten artykuł zmyśliliśmy :)

P.S. A co do Edyty, to raczej nie doczekamy się chwili, gdy przyjmie szczepionkę. Sama przecież powiedziała: "DOPÓKI ŻYJĘ, NIE DAM SIĘ ZASZCZEPIĆ!"