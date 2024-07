TYLKO NA PUDELKU: Kamińska-Radomska ocenia stylizację Agaty Dudy podczas kolacji w Białym Domu: "Garnitur podkreślił FIGURĘ"

Irena Kamińska-Radomska ocenia stylizację Agaty Dudy

Z perspektywy protokołu dyplomatycznego, który ma tutaj zastosowanie, Agata Kornhauser-Duda jest ubrana zupełnie poprawnie. Absolutnie nie dostrzegam jakichkolwiek błędów. Jeżeli ktoś pokusiłby się o porównywanie strojów kobiet, to Agata Duda - w odróżnieniu od innych pań - jest w spodniach, w damskim garniturze, natomiast on jak najbardziej wpisuje się w zasady dress code’u przyjętego na to wydarzenie. Co prawda większość pań wybiera sukienki lub spódnice i żakiety - mówiła Pudelkowi Irena Kamińska-Radomska.