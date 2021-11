TYLKO NA PUDELKU: Marina i Wojciech Szczęśni imprezowali z... Matą: "Szalała na parkiecie, a znudzony Wojtuś siedział w telefonie" (ZDJĘCIA)

Marina nie jest tylko podążającą za trendami WAG, ale też prężnie działającą bizneswoman. Ponoć dzięki swojej żyłce do interesów 32-latka co tydzień zarabia równowartość pożądanej przez największe gwiazdy torebki Hermes, których ceny sięgają od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Taką informacją celebrytka chełpiła się ostatnio na TikToku...