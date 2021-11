Marina chciała nazwać Liamka tak samo, jak... Sara Boruc: "Zaczęliśmy mieć problem z ODMIANĄ W JĘZYKU POLSKIM"

Liam do 6. miesiąca w brzuszku nazywał się Noah, ponieważ "Notebook" to mój ukochany film, a tam główny bohater (Ryan Gosling) miał tak na imię - wyjawiła Marina. Kiedy mówiliśmy do brzuszka, zaczęliśmy mieć problem z odmianą w języku polskim. Wojtek zaproponował imię Liam i mi się bardzo spodobało... (bardzo lubię też aktora Liama Neesona). Chciałam, żeby to było imię międzynarodowe i wymawiane tak samo w każdym języku.